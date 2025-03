Marc Marquez staat er meteen bij zijn debuut voor Ducati, broer Alex wordt 2e in sprintrace in Thailand

De Spanjaard Marc Marquez heeft de eerste sprintrace van het seizoen in de MotoGP gewonnen. Voor de achtvoudige wereldkampioen was het zijn debuut voor de Ducati-renstal. Met zijn broer Alex was het feestje voor de Marquez-familie én Ducati compleet.

Acht keer werd Marc Marquez al wereldkampioen, waarvan zes keer in de koninginnenklasse van de MotoGP. Maar na zijn titel van 2019 verdween de Spanjaard door blessures naar de achtergrond.



Maar liefst vier keer werd hij aan zijn rechterarm geopereerd. Om een nieuwe start te maken, ruilde hij daarom maar zijn vertrouwde Honda-motor in voor een Ducati.



En met succes, want in de eerste officiële race van het MotoGP-seizoen, een sprintrace in Buriram (Thailand), was hij meteen weer meester.



"De verwachtingen waren hooggespannen, maar dit is ook maar de eerste zaterdag van het jaar. En het is ook maar een zaterdag", verwijst Marquez naar de veel belangrijkere zondagsrace, die meer punten oplevert.



Extra zoet smaakte de zege, omdat ook zijn broer Alex Marquez, voor Ducati-Gresini, op de tweede plaats eindigde. Tweevoudig wereldkampioen Francesco Bagnaia maakte het Ducati-feestje compleet. Titelverdediger Jorge Martin ontbrak na een val op de training.