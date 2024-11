Thierry Neuville over hét telefoontje, zijn bril en twee exclusieve Whatsapp-groepen vol topatleten: "Wout en Tadej feliciteerden me"

vr 29 november 2024 18:08

Hoog bezoek op onze redactie. Niemand minder dan Thierry Neuville kwam met copiloot Martijn Wydaeghe napraten over zijn wereldtitel rally. Hoe beleefde onze landgenoot dat dolle weekend? Is er stevig gevierd? En van wie kreeg Neuville allemaal felicitaties? Onze reporter Mercedes ging op zoek naar de antwoorden.

Zijn eerste wereldtitel heeft Thierry Neuville niet veranderd. Na een bezoekje aan onze collega's van RTBF passeerde de rallyrijder samen met copiloot Martijn Wydaeghe en manager Geoffroy Theunis met alle plezier ook bij Sporza. Een interview voor het journaal? Een gesprek live op de radio? En ook nog een fijne babbel voor onze sociale media? Allemaal geen probleem - fijn om zo te kunnen samenwerken met een topatleet. En dat ondanks een jetlag. "We zijn pas gisterenavond (woensdag, red.) terug in België gearriveerd", vertelt Neuville aan onze reporter Mercedes. "We hebben onze wereldtitel goed gevierd in Japan, ja. (lacht) Er was dan ook een goede reden, hé. Maar we hebben zeker niet alleen gefeest, samen met familie en vrienden hebben we ook Tokio bezocht."

Ik kreeg opeens een telefoontje van mijn assistent die me normaal nóóit belt tijdens de race. Hij schreeuwde in de telefoon: 'Je bent wereldkampioen!' Thierry Neuville

Daar beleefde Neuville vorig weekend een waanzinnige rollercoaster. Door problemen met de motor leek de topfavoriet even nog zijn eerste wereldtitel te verspelen. "We waren toch bezorgd omdat we de oorzaak van het probleem niet meteen wisten", geeft Neuville toe. "Niemand kon inschatten hoeveel tijd we zouden verliezen. Gelukkig hadden we een mooie buffer. Eigenlijk bleef iedereen kalmer dan verwacht. Martijn en ik maar ook de mensen rondom ons bleven kalm en optimistisch. Dat gaf ons de kracht om terug te vechten."

Uiteindelijk kroonde de Belgen zich tot weredlkampioen door een onverwachte crash van concurrent Ott Tänak. Neuville en Wydaeghe waren op dat moment banden aan het wisselen tussen twee ritten door. "Ik kreeg opeens een telefoontje van mijn assistent die me normaal nóóit belt tijdens de race. Hij schreeuwde in de telefoon: 'Je bent wereldkampioen!' Ik vatte het niet goed omdat de race nog niet over was, maar dan vertelde hij dat mijn ploegmaat gecrasht was. Ik heb Martijn meteen een grote knuffel gegeven en we hebben kort gevierd."

Exclusieve Whatsapp-groepen

Een specifiek cadeautje voor zijn wereldtitel zal Neuville zichzelf niet schenken. "Maar er komen wel een paar auto's aan", lacht hij. "En ook mijn copiloot krijgt een nieuw exemplaar binnenkort. Dat is dan het geschenkje aan onszelf." Veel meer dan een tastbaar aandenken koestert Neuville trouwens de vele felicitaties die hij na zijn triomf kreeg.



"Ik heb zoveel berichtjes gekregen dat ik ze nog altijd niet allemaal kunnen lezen heb. Van wie zoal? Wel, eerst en vooral is er een grote Whatsapp-groep met Belgische Red Bull-atleten. Onder meer Wout van Aert en Nafi Thiam feliciteerden me."

Hun berichten raakten me echt, het was fijn om te lezen. Thierry Neuville

"En daarnaast ben ik ook lid van een Whatsapp-groep met atleten die in Monaco wonen. Ook daar wensten velen me proficiat. Wielrenners zoals Tadej Pogacar, maar ook tennissers, F1-coureurs en voormalige rallyrijders. (lachje) Ze verwelkomden mij in het clubje van wereldkampioenen. Hun berichten raakten me echt, het was fijn om te lezen." En kreeg Neuville misschien ook een appje van Red Bull-collega Max Verstappen, die zich op exact dezelfde dag tot wereldkampioen kroonde? "Nee, maar ik heb hem ook nog geen bericht gestuurd", grijnst onze landgenoot. "Ik heb er wel eentje gekregen van zijn vader Jos. Ik feliciteerde hem daarop dan ook met de vierde wereldtitel van zijn zoon."