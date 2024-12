Britse amazone jaar geschorst na mishandeling van haar paard: "Ik respecteer het verdict"

do 5 december 2024 15:17

De Britse amazone Charlotte Dujardin kent haar straf. Nadat een video was opgedoken vlak voor de Olympische Spelen waarop te zien is hoe ze haar paard mishandelt, wordt Dujardin nu voor een jaar geschorst. In een statement waarin Dujardin haar straf aanvaardt, kondigt de amazone ook aan dat ze zwanger is.

In Parijs kon Charlotte Dujardin (39) de strafste Britse olympiër ooit worden als ze een medaille zou halen, maar vlak voor de Olympische Spelen kondigde ze plots aan dat ze niet zou deelnemen.



"Er is een video opgedoken van vier jaar geleden waarop te zien is dat ik een inschattingsfout heb gemaakt tijdens een coachingsessie", klonk het toen in haar statement.



In die video was te zien hoe Dujardin maar liefst 24 keer met haar zweep sloeg op haar paard. Dujardin werd toen geschorst voor 6 maanden voor acties "in strijd met het paardenwelzijn".



Vandaag werd de voorlopige schorsing van 6 maanden verlengd tot een jaar. Zo zal Dujardin tot juli op het strafbankje moeten zitten.



"Tijdens haar schorsing mag Dujardin niet deelnemen aan alle activiteiten gelinkt aan competities of evenementen van de FEI (de Internationale Federatie voor de Paardensport) of een nationale federatie", laat de FEI weten in een statement. Dujardin krijgt ook een boete van 10.000 Zwitserse frank.

"Ik respecteer het verdict"

In een bericht op Instagram heeft Charlotte Dujardin zelf gereageerd op de schorsing. "Ik respecteer het verdict helemaal. Zoals de federatie heeft erkend, reflecteren de acties in de video mij helemaal niet en ik kan alleen maar sorry zeggen."



"Ik begrijp de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit mijn positie in de sport, en ik zal altijd proberen om beter te doen."



"Dit is ongetwijfeld één van de moelijkste periodes in mijn leven, en ik wil iedereen bedanken voor de steun."



In datzelfde statement komt Dujardin met een kleine verrassing.



"Ik ben momenteel zwanger en verwacht met mijn partner Dean een kindje in februari. Op dit moment is al mijn energie gericht op Dean en onze dochter Isabella en we kijken hard uit naar een nieuw lid in onze familie."