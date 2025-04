Emma Meesseman droomt al luidop van derde EuroLeague-titel op rij: "Maar we spelen met target op onze rug"

kalender wo 9 april 2025 13:51

Geen twee zonder drie? Als het van Emma Meesseman afhangt, mag die uitspraak zeker gelden in de EuroLeague. Onze landgenote kan met Fenerbahçe al voor de derde keer op rij die Europese titel grijpen. Maar de tegenstand in de Final 6 zal niet mals zijn. "We gaan de beste versie van onszelf moeten zijn", besefte ze in Turkse media.

Eindzeges in 2023 en 2024 én twee keer de trofee van MVP. De EuroLeague - het allerhoogste toneel in het basketbal - was de voorbije jaren een beetje de speeltuin van Emma Meesseman. Deze week kan de hattrick een feit zijn. In Valencia wordt namelijk de Final 6 afgewerkt, en jawel: Fenerbahçe is er opnieuw bij. Meer nog, de club van Meesseman staat rechtstreeks in de halve finale. Vandaag kan de Belgische dus nog rustig achterover hangen tijdens de kwartfinales en kijken wie de tegenstander wordt. Al heeft ze vooral zin om zélf weer te schitteren in de EuroLeague. "We kijken ernaar uit om na lange tijd weer in die competitie te mogen spelen", vertelde ze in Turkije. "We speelden onze laatste wedstrijd al in februari." Tot dan maakte onze landgenote wel weer veel indruk. Ze is dankzij haar sterke seizoen andermaal een van de drie genomineerden voor MVP van de EuroLeague, een prijs die ze de voorbije twee jaar telkens won. "Maar je kan niet individueel slagen, daar ben ik me van bewust", verzekerde ze. "Het belangrijkste is hoe we als team spelen. Als ik veel aandacht krijg op het veld, weet ik dat een teamgenoot vrijstaat en kan schieten. Ik doe alles wat het team nodig heeft."

We hebben een zware finalereeks in de Turkse competitie, maar onze prioriteit is de EuroLeague. Emma Meesseman