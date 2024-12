Was het binnen of buiten de grote rechthoek? Meteen na de 1-1-gelijkmaker van Club Brugge werd het even weer muisstil in het Jan Breydelstadion. Na een fout van Skov Olsen wijst de scheidsrechter naar de stip: strafschop. Maar na enkele bange minuten fluit de VAR de beslissing terug. Club Brugge kruipt door het oog van de naald. Bekijk de fase hieronder.