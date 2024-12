Einde van een tijdperk: Patrick Lefevere stopt als CEO bij Soudal Quick-Step, Jurgen Foré neemt over

Einde van een tijdperk in het wielrennen. Patrick Lefevere (69) stopt na ruim twintig jaar als CEO van wielerploeg Soudal Quick-Step. "Ik voelde dat dit het juiste moment was voor verandering", zegt hij.

Waar hij al een paar jaar op zinspeelde, is nu officieel: Patrick Lefevere stopt als CEO bij Soudal - Quick Step.

“Het is een levensveranderend moment om een rol op te geven waaraan ik zoveel van mijn leven heb gewijd", aldus Lefevere in een eerste reactie.



"Wielrennen is een sport waar ik nog steeds diep gepassioneerd over ben, en het was een grote eer om dit prachtige team te leiden en zoveel speciale herinneringen te maken. Maar ik voelde dat dit het juiste moment was voor verandering."

Jurgen Foré, die begin dit jaar aan boord werd gehaald als COO, zal Lefevere opvolgen.

"Jurgen heeft in de afgelopen 12 maanden sterke relaties opgebouwd met onze sponsors en interne stakeholders, en ik weet dat het team met hem als CEO een mooie toekomst tegemoet gaat."