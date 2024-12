Roeselare en Maaseik boeken 1e zege in Champions League: "Dit moet vertrouwen geven om meer te willen"

do 5 december 2024 16:48

Zowel Roeselare, als Maaseik heeft gisteren zijn eerste overwinning gevierd in de groepsfase van de Champions League. Die zege was broodnodig en belangrijk, benadrukt cocommentator Dominique Baeyens. "Dit zal een boost geven." Ook al leverde de winst maar 2 en geen 3 punten op door het 3-2-resultaat. "We mogen niet vergeten dat het niveau hoog is."

Voor allebei stond de op papier makkelijkste tegenstander - Roeselare in Innsbruck, Maaseik in Ljubljana - op het menu. "De 3 punten pakken was natuurlijk het verkozen scenario, maar ik ben niet akkoord dat ze de 3 punten móésten halen", duidde Baeyens.



"Als je op verplaatsing een overwinning kan binnenhalen in de Champions League, kun je echt wel van een overwinning praten. Ook met deze 2 punten hebben beide teams nog uitzicht op kwalificatie, al zal dat moeilijk worden, daar moeten we duidelijk over zijn."



"Maar die moeilijkheid was al gekend voor de eerste wedstrijd van start ging. Ze zitten allebei in heel zware poules. Op dat vlak hadden ze niet veel geluk." Roeselare treft ook de topteams Zawiercie (Pol) en Milaan (Ita), Maaseik Warschau (Pol) en Berlijn (Dui).



"Ze moeten nu bijna een perfect parcours lopen, maar het was vooral belangrijk dat ze beiden een overwinning boekten. Je kan discussiëren of dit nu gewonnen of verloren punten zijn, maar voor mij zijn het zeker 2 gewonnen punten voor beide teams. Het had voor allebei ook helemaal anders kunnen uitdraaien."

"Geen toeval dat Roeselare 2-0 nog omdraait"

Roeselare kroop gisteren wel door het oog van de naald in Oostenrijk. "De 0 punten waren dichtbij", besefte Baeyens. Het kwam kansloos 2-0 achter, maar draaide na een spannende derde set de rollen alsnog om.



Hoe kreeg de Belgische kampioen dat nog voor elkaar? "Het gebeurt wel vaker dat een ploeg die 2-0 voorkomt, dat niet kan doorzetten."



"Al spelen er natuurlijk verschillende factoren. Je moet ook een beetje geluk hebben. Het had ook 3-0 kunnen zijn."



"Maar dit geeft aan dat je als ploeg veerkrachtig bent. Roeselare heeft al dikwijls bewezen dat ze uit een heel moeilijke situatie kunnen terugkomen. Dat is dus geen toeval."

Er is nooit paniek geweest bij Roeselare. Dominique Baeyens

"Dat heeft onder andere ook te maken met de ervaring in dat team. Je zit daar met 4 dertigers, die al veel watertjes doorzwommen hebben. Het heeft ook te maken met mentaliteit. Je cool bewaren."



"Er is nooit paniek geweest, noch op de bank, noch bij de spelers. Dat is ook belangrijk als je zo'n wedstrijdmomentum probeert om te draaien. Je past wel wat de strategie aan. Daar speelt ook de tactische ervaring een rol."



"De Oostenrijkers hebben Roeselare in de eerste twee sets veel pijn gedaan door hun opslagen. Daar heeft Roeselare een antwoord op gevonden. Dat alles maakt dat je zo'n match nog kan keren. Na set 3 merkte je al snel dat Innsbruck naar een lager niveau begon terug te vallen."



"Dat Cox weer draait, is belangrijk voor Maaseik"

Maaseik begon sterk met een eerste setwinst in de CL-poule tegen Ljubljana. Maar daarna was het op achtervolgen aangewezen. "Dat is Champions League-niveau. Je moet dat niet onderschatten", stelde Baeyens. "Het gaat inderdaad om haalbare kaarten, maar het blijft een hoog niveau."



Wat kan er nu nog voor beide teams? De groepswinnaars gaan rechtstreeks naar de kwartfinales, alle nummers 2 en de beste nummer 3 mogen naar de play-offs om de kwartfinales.



"Ik denk dat zo'n moeilijke wedstrijd in je voordeel afmaken vooral een boost zal geven."



"Voor Maaseik is het ook belangrijk dat Jolan Cox weer op een heel hoog niveau draait. Die hadden toch wat problemen bij de samenstelling van hun team. Roeselare daarentegen speelt praktisch elke wedstrijd in dezelfde opstelling."



"Bij Maaseik heeft Cox een paar matchen op de bank gezeten. Het is duidelijk dat een goede Cox onmisbaar is. Dat is de man die gisteren in de 4e set met een ace dat laatste punt maakte." Gisteren was hij alvast Man van de Match.



"Het is belangrijk dat Maaseik beseft, dat ze op een hoger niveau zitten."

Je moet als Belgisch team echt wel goed zijn om iets binnen te halen. Dominique Baeyens

"Dit moet voor beide teams vertrouwen geven om meer te willen."



Maaseik speelt nog thuis tegen Ljubljana en Warschau. "Misschien dat tegen die laatste iets te rapen valt, als ze het wat makkelijker opnemen na kwalificatie. Thuis moet je winnen van Ljubljana. En waarom niet op Berlijn punten pakken?"



Roeselare moet nog thuis tegen Innsbruck en Milaan. "Niet vergeten dat ze in Milaan 2 sets gaan halen zijn. Er is dus toch nog wel wat mogelijk."



Al trekt Baeyens tot slot wel deze conclusie: "Je moet als Belgisch team echt wel goed zijn, tegen je limiet aan, om iets binnen te halen."