"De mooiste vacature is die van trainer": met nieuwe gids en opvallende oproep wordt trainerstekort aangepakt

Er wordt ook een praktische gids gelanceerd om clubs bij te staan in hun zoektocht naar coaches. Maar liefst 1.000 trainers werden bevraagd.

"Het zijn niet alleen tips om trainers aan te trekken, maar vooral ook om hen goed te ondersteunen, zodat de drop-out naar beneden gaat", stelt De Ridder.

Uit de bevraging blijkt alvast dat 65% van de trainers actief is in de sportclub waar hij of zij zelf als sporter actief was. "Je zal sneller moeite steken in een clubomgeving waar je je thuis voelt", zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen.

"We raden sportclubs die op zoek zijn naar trainers dan ook aan om in te zetten op persoonlijke interactie met de supporters en zeker ook hun ex-leden betrokken te houden bij de club, door hen bijvoorbeeld te blijven uitnodigen op belangrijke of leuke clubmomenten."

"Daarnaast is het ook een erg goed idee om je sporters al vanaf jonge leeftijd in aanraking te brengen met de rol van trainer. Het is nooit te vroeg om het zaadje te planten."