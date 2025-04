Iedereen had een eerste knipoog naar nieuwe sponsor Rabobank verwacht, maar het is toch opnieuw een geel-zwart shirt geworden. Toch is er nog een speciale twist: zo kun je je nog aanmelden om je naam te laten drukken op de borst van onder meer Wout van Aert. Aanschouw hieronder het speciale "Swarm"-shirt voor de Tour de France.