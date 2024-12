Maaseik toont veerkracht in Slovenië op weg naar eerste overwinning op kampioenenbal

wo 4 december 2024 20:39

Champions League volleybal: Ljubljana - Maaseik Ljubljana Maaseik einde 21 set 1 25 25 set 2 22 25 set 3 19 25 set 4 27 9 set 5 15 2 score 3

Een avond om niet snel te vergeten bij Maaseik. Op bezoek in Ljubljana pakten de Limburgers hun eerste zege en punten in de Champions League. Dat na een knap staaltje veerkracht en teamwerk. Na een spannende vierde set maakte Maaseik het af in de tiebreak om zo nog langer te dromen op het kampioenenbal.

Op papier de makkelijkste tegenstander. Alleen: op papier is nog nooit een volleybalwedstrijd gewonnen, al zeker niet tegen Ljubljana.

Dat had Maaseik duidelijk in zijn oren geknoopt. Met Jolan Cox opnieuw in de basis als hoofdaanvaller, toonden de Limburgers dat ze op de afspraak waren in Slovenië. Verdedigend stond het als een huis, kapitein Cox maakte halfweg de set het verschil met een sterke opslagreeks.

In wat de beste set van hun Champions League-campagne werd, stoomden de spelers van Maaseik door. Enkel de lange challenges haalden het tempo en de aanvalsdrang uit de match. Uiteindelijk zonder gevolgen: 21-25 en de eerste setwinst van de campagne.



Het moeilijkste leek achter de rug, al was niets minder waar. Ljubljana kreeg vat op de servicedruk en pakte zo uit met een tempoversnelling. Maaseik klampte nog wel tevergeefs aan: 0-1 werd zomaar 2-1. Wat nu, jongens? Die vraag zag je coach Guido Görtzen zijn jongens stellen met zijn gezichtsuitdrukking. Wel, de ploeg reageerde met vechtlust. Het leverde een razend spannende vierde set op, waarin beide ploegen elkaar geen duimbreed toegaven. Pas bij 25-26 maakte Cox het verschil. Zijn ace - pal op de zijlijn - kon op geen beter moment vallen. Het momentum helemaal in het voordeel van Maaseik, dus zat er maar één ding op: erop en erover. Dat met bravoure, want de Limburgers pakten de tiebreak in handen en wonnen vlot met 9-15. Goed voor een eerste zege, eerste punten en een verlengde mogelijkheid tot dromen.