Maaseik weert zich kranig, maar kan leider Warschau geen set afsnoepen in Champions League

Warschau, de nummer 3 in de Poolse topcompetitie, had nog maar één set laten liggen in de Champions League. Eenvoudig was de opdracht dus niet voor Maaseik. Dat wisten ze ook al na de droge 3-0 in hun openingsmatch in Polen.

Toch voelde Maaseik al snel dat er tegen de ongeslagen leider nu wel iets mogelijk was. In de eerste set kwamen de Limburgers een vroege niet meer te boven, maar klampten ze wel goed aan: 19-25.

Warschau had afgelopen weekend zijn 3e competitienederlaag geleden en was misschien nog wat van slag. Met goede opslagdruk kwam Maaseik in de tweede set terug van 12-17 tot 16-17. Dan vond Warschau het welletjes: 22-25.

In de derde set snuffelde Maaseik nog wat meer aan setwinst. Ze kwamen in de slotfase zelfs 23-22 voor, maar Warschau had nog een stevig antwoord. In een razend spannend laatste punt mochten de Polen uiteindelijk vieren.

Maaseik ontvangt over twee weken nog Ljubljana voor eigen publiek, de enige ploeg die het tot nu toe wist te verslaan in de Champions League dit seizoen.