Straffe comeback! Roeselare kan wenkende nederlaag nog helemaal ombuigen tot eerste zege in Champions League

Roeselare heeft zijn eerste overwinning in de Champions League beet, al zag het er even heel donker uit. Wat een droge 3-0 leek te worden, draaide nog helemaal anders uit. Roeselare toonde veerkracht en trok alsnog aan het langste eind in 5 sets.

In een wedstrijd met twee gezichten zette Roeselare net op tijd het juiste masker op. Met revelatie Basil Dermaux als uitblinker kwam de landskampioen dominant voor de dag.

Toch zeker in de laatste sets. De nodige creativiteit in de aanval deed Innsbruck plots twijfelen, met dank aan coach Steven Vanmedegael die wat met zijn pionnen had geschoven.

Een gouden, maar vooral broodnodige ingreep, want in het begin van de wedstrijd was Roeselare onherkenbaar. Seppe Rotty werd uit de wedstrijd gehouden met een torenhoge opslagdruk.

Verdedigend liep het niet en ook een opeenstapeling van frustrerende fouten deden Roeselare de das om. Een droge 3-0 wenkte in Oostenrijk, maar in de derde set konden de bezoekers nog op het nippertje gezichtsverlies vermijden.

Een stevige boost, die Roeselare ten volle benutte. "We zagen wat twijfel bij en draaiden het nog om in ons voordeel", was de beknopte analyse van de coach.