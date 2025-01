Roeselare ondergaat wet van de sterkste tegen uitgekookt Milaan in Champions League

In Milaan was er bijna een megastunt, in Roeselare konden ze dat huzarenstukje niet kopiëren. Roeselare slikte in een uitverkochte zaal een droge 0-3 tegen de Italianen en is uitgeschakeld in de Champions League.

In zijn openingsmatch in de Champions League had Roeselare nog een vijfsetter afgedwongen in Milaan en dat waren de Italianen nog niet vergeten. Ook Ferre Reggers maakte vooraf duidelijk dat Milaan "een statement" wilde maken, ook al speelde de hoofdaanvaller van de Red Dragons verrassend niet.

Ook zonder de Belg was Milaan simpelweg te sterk voor Roeselare. In de beginfase raakte Seppe Rotty af en toe nog voorbij het Italiaanse blok, maar dat lukte hoe langer, hoe minder. Met 17-25 was het verschil duidelijk.

In de tweede set begon de opslag van Roeselare wat beter te draaien en klampte de thuisploeg aan tot 11-13. Met een Italiaanse tussensprint stond het niet veel later 12-20. Een opdoffer die Roeselare niet meer te boven kwam, al kraakten ze wel pas bij het 4e setpunt.

Concentratieverlies bij Milaan leek Roeselare even een kans te geven in de 3e set, maar verder dan een 12-10-voorsprong kwamen de West-Vlamingen niet. Met 20-25 boekte Milaan zijn 4e zege in de Champions League.

Met 1 zege en 4 nederlagen is Roeselare, net als Maaseik, uitgeschakeld, maar ze gaan wel nog vol voor de 3e plek. Het slotduel tegen Innsbruck, de laatste in de groep, wordt over twee weken beslissend.