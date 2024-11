Op zucht van een stunt: Roeselare ziet dubbele voorsprong in sets door vingers glippen in Milaan

Einde met een ace! Set 5: 16-14

Een thriller in de opener. Roeselare verkoopt zijn huid erg duur in de tiebreak, maar een ace in een spannend slot beslist de wedstrijd. Onze landgenoten mogen met opgeheven hoofd het vliegtuig op, al zullen ze balen als een stekker dat het niet met een zege is.