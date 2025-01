In stijl naar de CEV Cup: Roeselare zet Innsbruck makkelijk opzij in laatste opdracht op kampioenenbal

De heenmatch in Oostenrijk was nog lang niet vergeten.



Roeselare begon op bezoek bij Innsbruck weifelend en stond zowaar 0-2 achter. Een scenario dat het absoluut wilde vermijden in de laatste match op het kampioenenbal.



En dat deden de West-Vlamingen ook. Voor eigen publiek namen ze snel de regie in handen. Aanvallend en verdedigend was Roeselare een maat te groot voor Innsbruck. Lennert Van Elsen verzekerde zijn ploeg van setwinst met een ace.



"Dat kan ik ook", dacht Seppe Van Hoyweghen vast. De (tweede) setter van Roeselare deed hetzelfde in set twee, al was die geen kopie van de eerste. De thuisploeg had een stevig block nodig om een setpunt van Innsbruck weg te werken, maar was bij 27-25 zeker van een vervolg aan zijn Europese avontuur.



De veer was helemaal gebroken bij de bezoekers. Roeselare verwende dan nog maar eens het publiek - getuige de verdediging met één arm van Verhanneman én de daaropvolgende peer van jewelste. In een mum van tijd stond het 25-15.



In stijl maakt Roeselare de overstap van de Champions League naar de CEV Cup.