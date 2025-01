Europees avontuur van Maaseik eindigt in drama na felbevochten, maar duidelijke nederlaag tegen Ljubljana

Wat op in theorie een haalbare kaart was, bleek in de praktijk een pijnlijke reality check. Maaseik heeft niet kunnen winnen van Ljubljana in zijn cruciale laatste Champions League-match. Sterker nog: de Slovenen kwamen met 0-3 winnen in Limburg na een enorm felbevochten wedstrijd.

Maaseik had een duidelijke opdracht tegen Ljubljana: winnen.Op papier geen onmogelijke opdracht. Zeker omdat de ploeg in een goede flow verkeerde sinds de coachwissel.



Alleen: met de geblesseerde Iribarne miste het een pion die zowel defensieve stabiliteit als aanvallende opties bood.



En vooral dat laatste werd gemist bij Maaseik, dat onmondig begon in eigen huis. Aan het net vond het geen oplossingen om de Slovenen te doen wankelen. Een logisch gevolg was de duidelijke score in set 1: 17-25.



Ook in de tweede set kwam de thuisploeg maar moeilijk in zijn ritme. Pas aan het einde kwam het boven water. Wat volgde was een thriller van formaat. Tot 32-32 gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe, dan besliste een challenge (mee) over het lot van de Limburgers.