Maaseik dwingt Berlijn één set tot het uiterste in tweede droge Champions League-nederlaag

Op een zucht van een eerste setwinst in deze Champions League-campagne. Maaseik heeft zijn meerdere moeten erkennen in Duitse topploeg Berlijn, dat twee sets over de Limburgers walsten. Maar in de derde set was het zowaar de thuisploeg die de beste kansen had om het af te maken. Dat lukte - onder meer door een Red Dragon - niet: weer 0-3.