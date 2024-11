Maaseik koestert set een sprankel hoop, maar ondergaat wet van sterkste in opener van Champions League

Maaseik heeft geen wonderen kunnen verrichten in zijn opener van de Champions League. In Polen ging het roemloos, maar verdiend onderuit tegen topploeg Warschau. De huidige nummer 2 in de Poolse competitie speelde op een hoger niveau en nam zijn voet op geen enkel moment van het gaspedaal. 25-9, 25-17 en 25-21 was het logische gevolg.

Want Warschau was niet zinnens om hun Champions League te beginnen met een valse noot. Zowel aanvallend als verdedigend was het overal sneller en sterker dan Maaseik, dat een pijnlijke reeks incasseerde: van 7-5 naar 16-5.

Pierre Perin (hoekaanvaller Maaseik): "Het was een moeilijke match. We begonnen slecht en werden meteen bij de keel gegrepen. Dat voelde iedereen in de eerste set. Daarna hebben we wat geschoven om iets te forceren, ook met meer enthousiasme op het veld. Zo eindigden we toch sterk en weten we waaraan we kunnen werken voor de komende matchen. Berlijn en Ljubljana worden op fysiek vlak misschien minder zwaar, maar in de Champions League wordt geen enkele match makkelijk. Dus we zullen top moeten zijn om onze punten te verdienen."