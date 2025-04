Remco Evenepoel geeft zichzelf "halve ster" minder dan Pogacar: "Maar ik wil graag iets nieuws afvinken in Luik"

Luik-Bastenaken-Luik voor de 3e keer winnen is de grote missie van Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Maar dan moet hij zondag wel voorbij topfavoriet Pogacar. "Tadej is de moeilijkste renner om te wurgen."

"Ik had niet durven te dromen dat ik al op dit niveau zou rondfietsen." 2 dagen voor Luik-Bastenaken-Luik blikt Remco Evenepoel met pretoogjes terug op zijn eerste wielerweek van 2025. "Ik won meteen de Brabantse Pijl tegen een goede Wout, vocht in de Amstel tot op de streep voor de zege en was ook echt wel goed in de Waalse Pijl." Maar op de Muur van Hoei zakte Evenepoel wat door het ijs. "Ik kreeg toen een klop van de koude, maar ik trek wel met een goed gevoel naar Luik-Bastenaken-Luik."

Wurgslang Evenepoel

Evenepoel duwt zichzelf niet in de favorietenrol. "We moeten daar niet belachelijk over doen. Tadej is zondag sowieso favoriet nummer 1, zeker na zijn dominante zege op de Muur van Hoei." "Mij mag je in jullie favorietenlijstje op 2 zetten met een halve ster minder dan Tadej."

Pogacar is de moeilijkste renner om te wurgen. Remco Evenepoel

Heeft Evenepoel al een strategie in gedachten om de topfavoriet te versmachten als een wurgslang? "Ik denk dat Tadej Pogacar de moeilijkste renner is om te wurgen. Vooral ook omdat hij zelf graag wurgt", lacht Evenepoel. "Luik-Bastenaken-Luik is ook heel andere soort koers en finale dan de Amstel Gold Race. Het zal beslist worden op de hellingen en hoop dat ik goede benen heb."

Uniek duel