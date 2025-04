Opnieuw pech voor Steff Cras: landgenoot valt en moet opgeven, Soler neemt leiding over in Vuelta Asturias

Van de hemel naar de hel. Daags na zijn eerste profzege heeft Steff Cras (TotalEnergies) na een valpartij moeten opgeven in de 2e etappe Ronde van Asturië. Ivan Garcia Cortina (Movistar) stak de dagzege op zak, Marc Soler (UAE) neemt de leiderstrui over van onze landgenoot.

In de 144 kilometer lange etappe tussen Benia de Onis en Pola de Lena kwam Steff Cras in de heuvelachtige finale ten val in de afdaling van de Faya de los Lobos en gaf hij nadien op.

Gisteren sprintte Cras nog naar de overwinning in de openingsrit. Voor de 29-jarige Kempenzoon was het de eerste zege in zijn profcarrière die tot nu toe getekend was door pech.

Maar ook zonder Cras ging de koers ongenadig voort. De Spanjaard Ivan Garcia Cortina won vandaag de rit voor Julius Johansen en Marc Soler.

Cras mocht vandaag kort de leiderstrui dragen, maar die moet hij nu noodgedwongen afstaan aan de Marc Soler. De renner van UAE heeft bijna twee minuten voorsprong op landgenoot De La Calle.