Boksen met Sugar Jackson of bijleren over voetbal in Auschwitz: Erfgoeddag biedt zondag 1.000 activiteiten aan rond sport en spel

kalender vr 25 april 2025 18:11

Onder het motto 'Game On!' spitst Erfgoeddag zich op zondag 27 april toe op sport en spel. Op zo'n 1.000 locaties in Vlaanderen en Brussel kun je gratis sporterfgoed ervaren en beleven. "We merken dat de waardebeleving rond erfgoed toeneemt wanneer we mensen actief kunnen betrekken zoals dat bij sport het geval is."

Met jaarlijks zo'n 200.000 bezoekers slaagt Erfgoeddag er al een kwarteeuw in om het cultureel erfgoed dat Vlaanderen en Brussel rijk is in de kijker te zetten. Elk jaar wordt er gewerkt rond een specifiek thema. Dit jaar koos de organisatie met 'sport en spel' voor een frisse en actieve leidraad. "Bij Erfgoeddag denk je spontaan aan archieven en musea, maar daar stappen we dit jaar helemaal van af", zegt Seppe Van Pottelbergh, coördinator en communicatiemanager van Erfgoeddag.

Sportbeleving

Op het programma staan onder meer een bezoek aan een collectie Belgische wielertruitjes, een begeleide wandeling op de Heizel of een expositie over het ontstaan van volkssporten. Wie liever in de praktijk van het grote aanbod wil proeven, kan bijvoorbeeld deelnemen aan verschillende sportinitiaties, een lus fietsen van de Jempi Monseréroute of zich wagen aan duivensport. "We wilden deze keer ons erfgoed letterlijk in beweging brengen", gaat Van Pottelbergh verder.

Erfgoeddag moet een opstap zijn om zich dieper te verdiepen in ons erfgoed. Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat cricket eigenlijk in Vlaanderen is ontstaan. Seppe van Pottelbergh, coördinator Erfgoeddag

"Naast tentoonstellingen kan je dus actief deelnemen via initiaties. We merken dat waardebeleving rond erfgoed ook toeneemt wanneer we mensen actief kunnen betrekken zoals bij sport."

"Erfgoeddag moet voor het publiek een eyeopener zijn dat alles waar we ons vandaag mee bezighouden, bijdraagt aan onze rijke traditie."

"Daarnaast moet het voor het publiek een opstap zijn om zich dieper te verdiepen in ons erfgoed. Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat cricket eigenlijk in Vlaanderen is ontstaan."

Voor elk wat wils

Met een 1000-tal activiteiten is het voor de slechte beslisser echter moeilijk om de bomen door bos nog te kunnen zien. Daarom doet Van Pottelbergh zelf enkele suggesties. "Het ontstaan van de zeilwagensport vóór 1914 in De Panne of een tentoonstelling over voetbal in Auschwitz zijn zeker de moeite waard." "Wie liever zelf sport kan deelnemen aan boksinitiaties onder goedkeurend oog van Sugar Jackson of zich wagen aan sporten die je niet elke dag kan beoefenen zoals boogschieten op de liggende wip. Er is voor elk wat wils."

