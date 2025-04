Elise Mertens wipt over Colombiaanse Osorio naar herkansing tegen Sabalenka in Madrid

Elise Mertens heeft zich vlot geplaatst voor de 1/16e finales in Madrid. De Belgische rekende in twee sets af met de Colombiaanse Camila Osorio. Nu maakt Mertens zich op voor een herkansing tegen de nummer 1 van de wereld: Aryna Sabalenka. Ze trof de Wit-Russische vorige week ook in Stuttgart.

Elise Mertens was als 28e reekshoofd vrij in de openingsronde en had zo wat meer tijd om te wennen aan de Madrileense zon.

De Belgische kende in haar eerste uitdaging weinig moeite met Camila Osorio (WTA 51). De Colombiaanse had geen antwoord op het spel van Mertens en moest na anderhalf uur, bij twee keer 3-6, inpakken. Dat onze landgenote een reeks matchballen nodig had? Bijzaak.

Want alle ogen - en vooral die van Mertens - zijn nu gericht op de rematch tegen Aryna Sabalenka. Vorig weekend stond ze al tegen haar voormalige dubbelpartner in Stuttgart. Daar won de nummer 1 van de wereld makkelijk met 6-1 en 6-1.

Brengt de ondergrond in Madrid verandering?