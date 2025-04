"Lamkel Zé? Ik heb goede wil gezien": na weekje "wikken en wegen" is Vrancken klaar voor degradatiestrijd met STVV

Na een snelcursus STVV. In amper 10 dagen stoomde Wouter Vrancken zijn nieuwe ploeg klaar voor de slotshow van de degradatiestrijd. De coach trok zijn eerste conclusies, probeerde nieuwe details te leggen en behandelde twee delicate dossiers. "Ik zal door zijn geschiedenis met twee woorden spreken, maar voorlopig gaat alles goed", klinkt het over onder meer Lamkel Zé.

In een container langs het oefenterrein kunnen we Wouter Vrancken strikken voor zijn eerste interview als trainer van STVV. "Een schril contrast met de grote perszaal van Genk? Als het dat maar is (lacht)." Vrancken is inmiddels tien dagen aan de slag op Stayen, waar hij de ploeg - die voorlopig eerste staat in de Relegation Play-offs - in amper drie duels moet behoeden voor degradatie. "Sinds ik hier ben, heb ik alvast geen negatieve ervaringen gehad", is hij positief. "Ik heb veel gepraat met de spelers en bekeken wat er op korte termijn haalbaar is. Sommige dingen kun je niet zomaar omgooien, dus je moet goed wikken en wegen.”

Als ze tegenslag hadden op het veld, slaagden ze er niet altijd in om een vuist te maken. Wouter Vrancken

Een eerste conclusie: volgens Vrancken ontbreekt het STVV allerminst aan talent, maar wel aan veerkracht. "Als ze tegenslag hadden op het veld, slaagden ze er niet altijd in om een vuist te maken. Je kunt niet verwachten dat in het voetbal alles altijd goed gaat, dus je moet je strijdershart altijd behouden. Dat is het grootste werkpunt." Die mentaliteit wil hij zaterdag al op het veld zien tegen Cercle Brugge. "Pas als de groep het goed doet, kunnen individuen uitblinken. We zullen mentaal klaar moeten zijn en ons truitje nat maken. Daar hebben we de voorbije tien dagen sterk op ingezet."



Delicate dossiers