Wie is Jurgen Foré, de opvolger van Patrick Lefevere? "Heb ervaring in de koers én het bedrijfsleven"

Een naam als een klok, zoals die van Patrick Lefevere luidde, is Jurgen Foré (nog) niet. Maar wat moeten we weten over de 54-jarige West-Vlaming, die aan het hoofd komt te staan van de grootste Belgische wielerploeg?

Jurgen Foré kon tot nu toe in de schaduw van Patrick Lefevere groeien. Is hij er klaar voor om, net zoals zijn voorganger, vol in de spotlights te staan?

"Ik ben extreem trots dat ik CEO mag worden van deze historische wielerploeg."



"Patrick Lefevere is een icoon van de wielersport, voor wie ik niets dan respect en bewondering heb. Hij is erin geslaagd om een stabiele basis uit te bouwen waardoor dit team de voorbije 2 decennia kon groeien."



"Ik kijk ernaar uit om zelf dit team te leiden en de toekomst op lange termijn te verzekeren."

"Ik ben al in verschillende rollen actief geweest in het wielrennen, ook in het management van de ploeg. In combinatie met mijn ervaring in de zakenwereld heb ik er vertrouwen in dat ik een structuur op poten kan zetten waardoor Soudal-Quick Step jaar na jaar beter kan worden."