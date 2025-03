Belgische sprinters in Kuurne: "Jammer dat ze niet met mij naar de finish willen" en "Wielermanager verhoogt de druk"

zo 2 maart 2025 12:20

Krijgen we straks in Kuurne een sprint of niet? Mocht er gesprint worden, dan zijn er meerdere Belgische kanshebbers. Wat hadden ze vanmiddag bij de start te zeggen? Lees hier hun laatste impressies.

Wout van Aert: "Het is de bedoeling om vandaag beter te doen dan gisteren. Of dit dan een herexamen is? Het is gewoon een nieuwe kans. We moeten bekennen dat we gisteren niet op de afspraak waren als team, vandaag hopen we dat wel te zijn. Met Olav (Kooij) hebben we een goeie kans voor de sprint, maar het zou niet slim zijn om alleen op hem te spelen. We hopen op een selectieve koers."

Tim Merlier: "Ze zeggen dat je met de leeftijd trager wordt, maar ik heb het gevoel dat er nog progressie op mijn sprint zit. Dat niet iedereen met mij naar de finish wil? Jammer, hé. Ik rijd hier over mijn trainingswegen. Dat kan een voordeel zijn, maar als het pijn doet, dan kan het een nadeel zijn. De sfeer zat alvast goed in de ploeg na de Omloop."

Jasper Philipsen: "Een ezel op het podium zou een mooi verjaardagscadeau zijn vandaag. In Kuurne moet je altijd afwachten of het peloton de vluchters terugpakt. De weersomstandigheden zijn goed en zo'n scenario kan dus. Iedereen wil deze koers winnen, de manier waarop maakt niet uit."

Jordi Meeus: "Mijn benen voelen nog goed aan na de Omloop. Ik gaf er op, want dat was het plan en dat plan was lang geleden al zo opgemaakt om alles op vandaag te kunnen zetten. Maar ik geef toe dat ik niet met het beste gevoel naar de sprint van gisteren heb gekeken. Hopelijk trekken we vandaag weer met een grote groep naar de aankomst."