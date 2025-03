"Ik zie er een nieuwe Tom Boonen in": Soudal-Quick Step bijt dankzij Paul Magnier (2e) van zich af na alle kritiek

za 1 maart 2025 16:42

Meteen zijn visitekaartje afgegeven in de Vlaamse Ardennen. Paul Magnier (20) stond vandaag voor zijn eerste klassieker bij Soudal-Quick Step, maar stormde direct naar een podiumplek. En misschien zat er wel meer in. "Want ik had hem nog zó gewaarschuwd", baalde ploegmakker Yves Lampaert na de sprint van zijn Franse poulain.

Een gemiste kans of toch gewoon een ijzersterke prestatie van Paul Magnier? De jonge Fransman vloog in Ninove naar een 2e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, alleen Søren Wærenskjold bleek net te snel. "Maar had de streep nog 10 meter verder gelegen, dan won hij", baalde ploegmakker Yves Lampaert achteraf in onze studio. "Als je ziet met welke snelheid hij komt... Ik had hem vanochtend nog gezegd op de bus dat het een heel lastige sprint was met die flauwe bocht. Ze komen van buitenaf en sluiten je in. Je ziet dat ook bij Paul, ik had hem nog zó gewaarschuwd." Maar de West-Vlaming was uiteindelijk vooral apetrots op zijn pupil. "Ik mag dat misschien niet zeggen, maar ik zie er een nieuwe Tom Boonen in", gooide hij een enorm compliment richting Magnier. "Hij heeft die postuur en die flair. Ik wens hem echt zo'n carrière toe. Ook zijn eindschot na een zware koers vind ik vergelijkbaar. Ik ga niet zeggen dat hij het palmares van Tom bijeen zal rijden, maar de flair is er al." Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout moest hem gelijk geven. "Als je hem van achteraan bekijkt, zie je echt gelijkenissen met de Boonen van 19 of 20 jaar."

Voor een ploeg die het zogezegd niet meer kan, hebben we toch maar mooi bewezen dat we nog podiumwaardig zijn. Yves Lampaert

De tweede plek van Magnier was meteen ook een welgekomen resultaat voor Soudal-Quick Step na alle commentaren van de laatste weken. "Absoluut, voor een ploeg die het zogezegd niet meer kan, hebben we toch maar mooi bewezen dat we nog podiumwaardig zijn", glunderde Lampaert. "We hebben ons best gedaan. Collectief waren we goed en daar kunnen we op verder bouwen." "We waren hier ook wel wat op gebrand. We weten dat we niet meer de grootste namen hebben, maar we hebben zeker nog kwaliteit. En in de koers moet het soms meezitten, zoals vandaag." Al zat Lampaert zelf wel even met de handen in het haar op de Molenberg. "Want daar zat ik te ver en moest ik te voet. De moed zakte in mijn schoenen. Maar als je de Bosberg overleeft, is er nog veel mogelijk. Paul zat daar, dus heb ik hem zonder nadenken naar de streep gebracht." "Wat ik hem nu nog ga zeggen op de bus? Hij moet ervan genieten In zijn eerste klassieker meteen tweede, er zijn er niet veel die dat kunnen"

