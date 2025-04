Kickbokstalent Noor Lombaert (17) levert ook dagelijks gevecht buiten de ring: "Ik ben bang om bij te komen"

De 17-jarige Noor Lombaert is vastberaden om het te maken als kickboksster, maar ondanks haar jonge leeftijd weet ze al goed dat de strijd niet alleen in de ring wordt geleverd. "Het spookt de hele dag door mijn hoofd dat ik niet mag falen."

Dit artikel is een samenwerking tussen de Hogeschool PXL en Sporza, geschreven door student Emma Van Baelen. Het thema dit jaar was: aanstormende toptalenten.

"Ik ben begonnen met kickboksen toen ik 9 jaar was", vertelt Noor Lombaert. "Ik wou alles doen wat mijn broer deed en ik had zijn training gezien en stond de volgende keer zelf al op de mat."

Lombaert traint 3 tot 4 keer per week. De overige dagen besteedt ze aan hardlopen of fitness om haar conditie op peil te houden. Die inzet en toewijding hebben hun vruchten al afgeworpen, want ze mocht deelnemen aan het jeugd-WK in Boedapest.

"Ik was aan het trainen toen ik hoorde dat ik me had gekwalificeerd voor dat WK. Dat werd meteen de beste training van mijn leven."

Lombaert schopte het hierdoor tot Sportvrouw van het Jaar in Menen, maar toch keerde ze niet helemaal tevreden terug uit Hongarije.

"Ik zou het WK zeker opnieuw willen doen, want ik heb er echt ongeluk gehad. Er waren namelijk andere regels dan de Belgische en ook een andere puntentelling.”

Voor Lombaert draait alles om focus wanneer ze naar een wedstrijd gaat. Ze sluit zich volledig af en creëert haar eigen bubbel om in de juiste mindset te komen.

"Voor een wedstrijd mag niemand tegen me praten. Ik luister constant naar muziek. Zelfs als mijn vader me komt aanmoedigen, zeg ik dat hij me met rust moet laten."