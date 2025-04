Los Angeles 2028 krijgt 6 extra gouden zwemmedailles: 50m school, vlinder en rug (m/v)

Door de wijziging zullen er over 3 jaar op de Olympische Spelen in de Verenigde Staten 41 medaille-events zijn in het zwemmen, in plaats van 35 in Parijs (2024) en Tokio (2021). De 50 m vrij stond al op het olympische menu.



World Aquatics-voorzitter Husain Al Musallam had het woensdag in een reactie over een "mijlpaal voor het zwemmen en de Olympische Spelen".



"De beslissing van vandaag bewijst de voortdurende evolutie van het zwemmen op de Olympische Spelen. De toevoeging van deze 6 nummers verbetert het evenwicht in het programma en vergroot de kansen voor de atleten om hun talenten te tonen op het grootste podium van de wereld."



Verspreid over de 5 olympische waterdisciplines (zwemmen, duiken, waterpolo, synchroonzwemmen en openwaterzwemmen) zal er in LA om 55 titels worden gestreden, het hoogste aantal van alle sporten op de Olympische Spelen.