Pascal Wehrlein triomfeert in Londen en grijpt leidersplaats Formule E, Stoffel Vandoorne 9e

De Duitser Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) heeft zaterdag de ePrix van Londen, de vijftiende van zestien manches in het Formule E-kampioenschap, naar zijn hand gezet. Hij greep ook de leidersplaats in het algemeen klassement en sloeg zo een dubbelslag. Stoffel Vandoorne (DS Penske) bolde als negende over de meet.