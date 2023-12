Lucas Henveaux verpulvert Belgisch record op 800 meter vrije slag

Met een persoonlijke besttijd van 8'04"42 leek Lucas Henveaux wel nog een eindje verwijderd van het Belgische record, maar in de reeksen in Rotterdam verbaasde hij met een tijd van 7'55"82.

Daarmee deed hij een stevige hap van het Belgische record dat sinds 2009 op naam van Tom Vangeneugden stond: 7'58"18.

Met de vierde chrono verzekerde Henveaux zich van een plek in de finale in Rotterdam, maar zijn Belgische record is niet goed genoeg voor de minima voor het WK in Doha (7'53"11) en de Spelen (7'51"65)

Henveaux had in groot bad al de Belgische records op de 200 meter vrije slag (1'46"31) en 400 meter vrije slag (3'46"59) op zijn naam staan. Die tijden klokte hij op het BK, waarmee hij zich plaatste voor de Olympische Spelen in Parijs.

Eerder dit seizoen had de 23-jarige Luikenaar al twee Belgische records op de korte baan neergezet: 3'40"80 op de 400 meter vrije slag en 7'37"01 op de 800 meter vrije slag.