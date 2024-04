Kan Van Wilder zich meten met Ayuso en co. in koninginnenrit in Romandië?

Ilan Van Wilder klom gisteren in de tijdrit, waar hij 9e werd op 30 seconden van McNulty, 2 plekjes in de stand. Zo is nu niet Nys, maar wel Van Wilder de hoogst geplaatste landgenoot in de stand. Hij staat 2e op 7 seconden van Ayuso.



Als Van Wilder zijn podiumplek vandaag – en morgen in de slotrit – vasthoudt, kan hij de eerste Belg op het eindpodium in Romandië worden sinds Luc Roosen in 1990. Voor Belgische eindwinst moeten we terug tot 1986 met Claude Criquielion.