Edwards en Minnesota zetten Phoenix met rug tegen de muur, Haliburton flitst met game winner tegen Milwaukee

In de NBA-play-offs staat seizoensrevelatie Minnesota op één zege van de tweede ronde. Onder leiding van Anthony Edwards wonnen de Timberwolves ook hun derde wedstrijd tegen Phoenix. Bij Indiana was Tyrese Haliburton de grote man met een triple double en een 'game winner' tegen Milwaukee.

Minnesota Timberwolves heeft vrijdag ook zijn derde confrontatie met Phoenix Suns gewonnen in de eerste ronde van de play-offs in de Western Conference in de NBA. De Suns kijken zo al tegen een 3-0-achterstand aan in de 'best-of-seven'-confrontatie. Zondag kunnen de Timberwolves zich plaatsen voor ronde twee.

Bij de Timberwolves was Anthony Edwards alweer de uitblinker met 36 punten. Rudy Gobert kwam tot negentien punten en veertien assists. Voor de Suns volstonden 28 en 25 punten van sterspelers Bradley Neal en Kevin Durant niet.