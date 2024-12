James beëindigt driepunterdroogte, maar wordt weggeblazen door Herro met 7 (!) driepunters in 5 minuten

do 5 december 2024 08:47

Na vier wedstrijden zonder driepunter heeft LeBron James een eind gemaakt aan zijn historische droogte. In de wedstrijd tegen Miami Heat was "King James" opnieuw goed bij schot, maar hij kon een nieuwe nederlaag voor de LA Lakers niet vermijden. En daar had Miami-vlammenwerper Tyler Herro veel mee te maken.

19 pogingen, 0 raak. Dat was het schabouwelijke rapport van LeBron James op zijn driepunters in zijn laatste vier wedstrijden in de NBA. Had de leeftijd dan toch de superster van de LA Lakers ingehaald? Of was het gewoon "een gebrek aan het goede ritme", zoals de 39-jarige James zelf beweerde? Donderdag kreeg "King James" tegen Miami Heat een kans om komaf te maken met zijn historisch slechte reeks. In het eerste kwart probeerde James een eerste bom te droppen, maar opnieuw viel hij niet. De muizenissen in het hoofd van de basketgrootheid leken opnieuw vrij spel te krijgen, maar in het derde kwart schudde hij die dan toch van zich af. James scoorde zijn 2451e driepunter in zijn carrière. Daarmee stak hij Kyle Korver voorbij als nummer 7 op de rangschikking aller tijden.

Maar de driepunter van James, die in totaal tot 29 punten kwam, was slechts een voetnoot in dat derde kwart, dat volledig gedomineerd werd door Tyler Herro. De Miami-guard ontplofte volledig met maar liefst 7 (!) rake driepunters op een rij in een dikke vijf minuten tijd.

Het zorgde voor een ruime kloof op het scorebord, die de Lakers niet meer konden overbruggen. In tegendeel: Miami duwde in het slot nog wat door voor een 93-134-pandoering. Voor de Lakers al de zesde nederlaag in acht wedstrijden.

"We zijn beschaamd", reageerde Lakers-coach JJ Reddick scherp. "In deze wedstrijd ontbrak het ons aan het juiste gevecht, het juiste professionalisme." De vormdip bij de Lakers houdt zo aan. In de stand in het Westen staan James en co. negende.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.