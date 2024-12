Een grandioze airball en een pijnlijke 0 op 19: LeBron James lijkt het noorden kwijt van achter de driepuntlijn

di 3 december 2024 09:04

LeBron James is zijn driepuntshot even kwijt.

In de NBA hebben de LA Lakers vannacht een ferme tik gekregen van Minnesota: 109-80. Lakers-ster LeBron James kende een miserabele avond en trok zijn negatieve reeks van gemiste driepunters nog wat door. Is er wat aan de hand met King James?

Even herbronnen? LeBron James was een dag eerder tegen Utah wel nog goed voor 27 punten en 14 assists, maar ook in die wedstrijd kreeg de topscorer aller tijden in de NBA al geen bal gemaakt van achter de driepuntlijn: 0 op 9. Daar kwamen vannacht tegen Minnesota nog eens 4 gemiste driepunters bij, met onder meer een grandioze airball.

Het mag duidelijk zijn: LeBron James is het even kwijt van achter de driepuntlijn. Zijn rapport in de laatste 4 wedstrijden van de LA Lakers? 0 op 19. Pijnlijk. Sowieso is James dit seizoen minder productief dan we van hem gewoon zijn. Zijn gemiddelde van 22 punten per wedstrijd is het laagste sinds zijn rookie-seizoen. Afgelopen nacht tegen Minnesota bleef hij steken op "slechts" 10 punten. Heeft de tijd dan toch vat op "King James", die eind deze maand 40 kaarsjes mag uitblazen?

In de laatste wedstrijden voel ik dat ik niet in het goeie ritme zit. LeBron James over zijn "shooting slump"

Want niet alleen de driepunters vallen voorlopig even niet. Ook de mid-range jumpers - doorgaans een van zijn grote sterktes - gaan de laatste tijd moeizaam. "Het is gewoon even een fase", relativeert James zelf. "Het is gewoon ritme. In de laatste wedstrijden voel ik dat ik niet in het goeie ritme zit." Ook de oplossing ligt voor de hand. "Werken. Hard blijven werken. Meer is het niet", aldus James.

