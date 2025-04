Michael Storer springt weg, blijft uit greep van smaakmakers en neemt macht over in Ronde van de Alpen

Geen twee op twee voor Giulio Ciccone in de Ronde van de Alpen. De leider leek lang aanspraak te maken op de ritzege, maar Michael Storer gebruikte de wipplank voor de top van de laatste beklimming om weg te springen. De Australiër van Tudor verzamelde 41 seconden bonus in de afdaling en neemt de macht over.

Op de laatste passage van de Obertelfes/Telves di Sopra (4,2 km aan 7%) werd het kaf van het koren gescheiden.

Een elitegroepje met onder meer Gall, Bardet en Ciccone was alert om de tweede rit in de Ronde van de Alpen naar hun hand te zetten. Maar het was Michael Storer die de smaakmakers verraste met een aanval vlak voor de top.

De 28-jarige Australiër van Tudor fietste een bonus van 10 seconden bij elkaar voor de afdaling naar de streep in Sterzing. Van samenwerking was in de achtergrond niet veel sprake, waardoor de voorsprong almaar groeide.

Dat tot 41 seconden. Zo neemt Storer de macht over in de rittenkoers. Paul Seixas (Decathlon-AG2R) en dagwinnaar van gisteren Giulio Ciccone (Lidl-Trek) zijn de eerste achtervolgers op diezelfde achterstand in het algemene klassement.