Sidney Appelboom: "EK kortebaan is een test voor de jonge Belgen om te zien waar ze staan"

In 2024 staat alles natuurlijk in het teken van de Olympische Spelen. Dit EK in klein bad is voor de zwemmers dan ook niet meer dan een opwarmertje, meent voormalig zwemmer Sidney Appelboom.

"In februari volgt al het WK lange baan en in mei is er het EK lange baan. Daar zijn nog tickets te verdienen voor de Olympische Spelen. Dit EK kortebaan is voor onze jonge zwemmers dan ook vooral een test om te zien waar ze staan en wie nog kans maakt om naar Parijs te gaan", zegt Appelboom.

Hij kijkt ook uit naar de prestaties van de Belgische vrouwen, die op het WK in februari misschien nog een olympisch ticket kunnen veroveren voor de 4x200 meter vrije slag. Daarvoor is een plek in de top 16 nodig op het wereldkampioenschap.

"Daarvoor wordt dit EK ook interessant, om te zien hoe die meisjes zullen evolueren. In februari zullen zij er moeten staan. Ik geloof er wel in. Als een Roos Vanotterdijk weer op niveau kan komen, dan denk ik dat we in Parijs een Belgisch estafetteteam zullen zien. Dat is altijd zeer mooi."

"Dus ik verwacht op dit EK kortebaan wel veel goeie resultaten te zien, met heel wat persoonlijke records. Dat zou weer voor een heel nieuw elan kunnen zorgen in het Belgische zwemmen. En misschien is het wel de voorbode van een heel mooi seizoen, met leuke resultaten op de Olympische Spelen."

Op dit moment hebben 3 Belgische zwemmers een olympisch ticket op zak: Valentine Dumont, Lucas Henveaux en Roos Vanotterdijk. "Naast die 4x200 estafetteploeg hoop ik dat ook Noah De Schryver daar nog kan bijkomen op de 200m schoolslag, mijn favoriete nummer", lacht Appelboom.

"Misschien zit er nog iets in voor Alisée Pisane op de lange afstand, maar voor de rest hoeven we ook geen wonderen te verwachten."