Abdi blikt na val van trap vooruit naar 2025: "Als ik mijn Europees record wil houden, moet ik sneller gaan"

Olympisch vicekampioen Bashir Abdi werd donderdag gefêteerd op het gala van het Vlaamse Sportjuweel. De marathonloper verscheen er met een stevig ingepakte voet, waaraan hij begin deze maand werd geopereerd, maar blikte al ambitieus vooruit naar 2025. "Rotterdam boven het EK in Leuven? Dat was geen gemakkelijke keuze."

"Ik ben van lopen aan 20 kilometer per uur naar stappen aan 0 kilometer per uur gegaan. Tegenwoordig duurt alles dus veel langer. Maar er zijn er ergere dingen."

2024 was voor Bashir Abdi een bewogen jaar. Na een stressfractuur in het voorjaar, veroverde onze landgenoot zilver op de olympische marathon in Parijs. Maar het jaar fit afsluiten was Abdi niet gegund: hij werd begin deze maand geopereerd na een breuk in zijn middenvoetsbeen.

Ondertussen blikt Abdi al vooruit naar 2025, waar zijn voorjaar in het teken zal staan van de marathon van Rotterdam. "Ik loop er heel graag, door de sfeer en het vlakke parcours", verklaart Abdi, die al tweemaal won in Rotterdam.

"Ik had heel graag het EK gelopen voor mijn thuispubliek, maar soms moet je een keuze maken. Het was geen gemakkelijke."

De voorbije maanden rommelde het in atletiekland door het aangekondigde hervormingsplan van de Vlaamse atletiekfederatie. Die wil de topsportwerking centraliseren in Gent, maar daar hebben niet alle toppers oren naar.



"Er was aanvankelijk veel onduidelijkheid, maar die is ondertussen wel wat opgeklaard", nuanceert Abdi. "Voor mezelf maakt het allemaal niet veel uit: ik train veel in het buitenland, dus ik ga niet zo veel hebben aan het project. Als ik in België ben train ik ook in Gent, waar ik woon."



"Als topsporter wil je de beste omkadering. Als dat in Gent is, is dat zo. Ook in het buitenland werken ze vaak met een centralisatie. Als we dat ook in België doen, lijkt me dat alleen maar positief."