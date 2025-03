Julien Watrin staat voor het eerst na kankerdiagnose op groot kampioenschap: "Gevoel dat niets me kan afstoppen"

Dat Julien Watrin aanwezig is op het EK indoor, is op zich al een medaille waard. De 400 meter-loper moest de Olympische Spelen nog missen na de diagnose van teelbalkanker. "Enkele maanden geleden was het niet zeker dat ik nog een 400m zou lopen", vertelt hij.

"Door gewoon het decor te zien, voelde ik me al goed", lachte Watrin. "Ik heb zin om eraan te beginnen."

Ondertussen mag de 32-jarige Watrin weer dromen. Dat besefte hij gisteren nog eens toen hij al eens de sfeer ging opsnuiven op de piste in Apeldoorn, waar het EK indoor plaatsvindt.

Een operatie leek te volstaan, maar enkele maanden voor de Olympische Spelen in Parijs bleek dat de 400 meter-loper toch chemotherapie nodig had. Weg olympische droom.

"Ik heb geen goed nieuws voor jullie." Anderhalf jaar geleden stortte de wereld van Julien Watrin in, toen hij de diagnose van teelbalkanker kreeg.

"Ik heb wel wat blessures gehad aan mijn kuitspier, maar ook dat is nu weer in orde."

Met zijn gezondheid gaat alles weer "goed", vertelt Watrin. "Ik heb nergens last van. Ik heb ook geen angst. De laatste onderzoeken toonden dat alles goed gaat."

"Enkele maanden geleden was het niet zeker dat ik nog een 400 meter zou lopen. En nu heb ik het gevoel dat niets me nog kan afstoppen. Ik voel me heel goed."

Voor Watrin was het een rollercoaster richting Apeldoorn.

"Indoor is mijn ding"

Twee jaar geleden pakte Watrin nog zilver op het EK indoor in Istanbul. Heeft hij ondertussen opnieuw de vorm om dat kunststukje nog eens over te doen?

"Dat is moeilijk om te zeggen. Mijn prestaties tijdens de voorbereiding waren nogal wisselvallig. Ik kan snel gaan, maar het valt moeilijk te vergelijken met twee jaar geleden. Ik voel me nog niet even sterk, maar verrassingen kunnen altijd."

"De zilveren medaille in Istanbul is een van de mooiste herinneringen uit mijn carrière. Indoor is mijn ding. Ik hou van de bochten, ik hou ervan om te weten dat ik er iets kan doen. Dat draagt bij tot mijn geluk."

Watrin is ook een vaste waarde bij de Belgian Tornados, de 4x400 m-aflossing. Gaat hij ook de estafette voor zijn rekening nemen? "Dat is mogelijk", blijft hij geheimzinnig. "We hebben het besproken, maar moeten afwachten."