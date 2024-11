Pittig overleg tussen Atletiek Vlaanderen en trainers, Jacques Borlée: "Zo valt er niet samen te werken"

Na de atleten hebben nu ook de trainers tekst en uitleg gekregen bij de omstreden toekomstplannen van Atletiek Vlaanderen. Het werd een pittige avond, met een fulminerende voorzitter en een misnoegde Jacques Borlée. "Er is geen respect voor de trainers", besloot hij.

Nieuwe aflevering in de explosieve situatie rond het topsportbeleid van de Vlaamse atletiekfederatie. Vanavond vond een infomoment voor de (misnoegde) trainers plaats. Zij kregen opnieuw te horen dat Atletiek Vlaanderen om financiële en logistieke redenen in Gent wil verzamelen. "In ons klimaat is indooraccommodatie een absolute noodzaak. En de Topsporthal van Gent is met zijn 200-meterpiste dan de enige optie", legde Atletiek Vlaanderen uit. Lang niet alle atleten staan te springen om in Gent te trainen, maar het zijn vooral de trainers die op hun achterste poten staan. Als zij niet meewerken, verliezen ze hun financiële steun. "Persoonlijke trainers kunnen ervoor kiezen om al dan niet met de federale trainer samen te werken. Gezien al onze middelen nodig zijn om onze ambitie in Gent uit te bouwen, kan een trainer alleen van financiële ondersteuning genieten wanneer er wordt samengewerkt", klinkt het.

Jacques Borlée: "Ik heb hier geen goed gevoel bij"

Daar zijn de persoonlijke coaches het flink mee oneens. Jacques Borlée traint met zijn atleten onder de taalgrens, in de indoorhal van Louvain-la-Neuve. Voor de start van de vergadering drukte Borlée al zijn zorgen uit over de financiële situatie van Atletiek Vlaanderen. "Ik denk dat de federatie failliet is, want ze betalen de rekeningen van de topatleten niet meer", klonk het. En daar ging hij na afloop nog op door. "Er is een nieuwe sponsor nodig om een beter beleid te kunnen voeren, want op deze manier en met deze middelen valt er niet met Atletiek Vlaanderen samen te werken." Borlée heeft problemen met het idee dat trainers voortaan zelf hun deelname aan internationale trainingsstages moeten bekostigen. "Ik heb hier geen goed gevoel bij", benadrukt hij. "Er is geen respect voor de trainers. Atletiek Vlaanderen is een federatie zonder visie en zonder waarden."



We kregen een monoloog in plaats van een dialoog. Patrick Himschoot

Ook Borlées collega Patrick Himschoot vertrok ontevreden naar huis. "Ik had er veel meer van verwacht", zei hij. "Het was meer dan een uur monoloog en dan ben ik tussengekomen, omdat ik toch dacht dat we voor een dialoog gekomen waren." Himschoot heeft grote moeite met de werking die aan de bondscoaches is opgehangen. "Er is weinig respect voor het koppel trainer-atleet", vindt hij. "Een voorbeeldje: mijn atleet Michael Obasuyi traint alle dagen in de Topsporthal in Gent, maar geldt voor de financiering als een externe atleet, omdat hij niet bij de bondscoach traint."

Voorzitter fulmineert: "Dit is onder de gordel"