OH Leuven blaast titelstrijd in Super League weer helemaal open met cruciale zege op Anderlecht

kalender za 26 april 2025 15:20

Anderlecht einde 1 - 2 OH Leuven Lotto Super League - speeldag 2 - 26/04/25 - 13:30

OHL heeft de titelstrijd in de Women Super League weer helemaal opengeblazen. Even leken de bezoekers een tik te krijgen op Anderlecht, maar in de tweede helft draaide OHL het nog helemaal om. Het komt dankzij de cruciale overwinning mee op kop in de play-offs.

Doelpunten: 42' Wijnants 1-0 47' De Ceuster 1-1 61' Reynders 1-2

Anderlecht - OHL kort samengevat Sleutelmoment Tijdens de rust schudt OHL-coach Van Den Abbeel zijn ploeg door elkaar. Hij voert een driedubbele wissel door, waarna de bezoekers de boel op een kwartier tijd helemaal omdraaien. Vrouw van de Match Amper een minuut stond de pas zestienjarige Kadhiya De Ceuster op het veld toen ze de 1-1 in doel schoof. Afgewerkt als een doorgewinterde spits, en ze zette OHL daarmee op weg naar de zege. Opvallend Drie keer eerder hadden beide ploegen elkaar dit seizoen al ontmoet, en telkens had Anderlecht gewonnen. De ban is gebroken voor Oud-Heverlee Leuven. Verzilveren ze nu dan eindelijk eens hun leidersplaats na de reguliere competitie?

Beide ploegen leefden naar de wedstrijd toe met een nederlaag tegen Standard Fémina in hun achterhoofd. Anderlecht verloor de bekerfinale van de Luikenaars, terwijl OHL vorige week zijn openingsmatch in de play-offs helemaal rateerde.



Aanvankelijk leek Anderlecht het best hersteld. De thuisploeg beheerste het balbezit en dwong een paar uitstekende kansen af. Kristjansdottir had daar twee keer beter mee moeten doen. Eerst botste de IJslandse op een geweldige save van Seynhaeve en wat later mikte ze zelf van dichtbij over. Ook IJzerman morste met een mogelijkheid.



Wijnants, die een paar keer voor de voorzet had gezorgd, besloot dan maar om zelf af te werken. Zij kopte na een lange paarse aanval netjes binnen. Op een ideaal moment dan nog, zo vlak voor de rust.

Oud-Heverlee Leuven had in de eerste helft aanvallend amper iets klaargespeeld, dus moest er wat gewijzigd worden. Coach Van Den Abbeel bracht drie frisse tieners tussen de lijnen. Een gouden zet.



Na een dikke minuut werd een van die wissels, de pas zestienjarige De Ceuster, diep gestuurd. Ze maakte gebruik van haar snelheid, kapte handig naar binnen en prikte de gelijkmaker onder Waldbillig binnen. Een goal die OHL een enorme boost gaf. Toen Reynders de bal afsnoepte van De Neve, moest Waldbillig alle zeilen bijzetten om de 1-2 te vermijden.



Die viel uiteindelijk toch. Kuijpers stuurde na een wat gelukkige dribbel Reynders op avontuur en die maakte het deze keer wél af. De ommekeer was compleet.



Anderlecht had nog een halfuur om iets terug te doen, maar slaagde daar niet in. Ook niet toen een stevig ingepakte Vanzeir inviel. Het bleef bij drukken zonder echte kansen, al had de bal misschien wel op de stip gekund na handspel van Veefkind.

Reynders: "Winnen van Anderlecht gebeurt niet vaak"

Sarah Wijnants en Anderlecht hadden geen nederlaag verwacht. "Als je verliest, komt dat altijd hard aan. Zeker in de play-offs. Dat zijn nu twee opdoffers op één week. Het is nu aan ons om de knop om te draaien. De play-offs zijn niet gedaan met dit verlies. We moeten nu woensdag voorbereiden en stap voor stap gaan." Aurélie Reynders stond de rechtenhouder snel te woord vooraleer ze met haar OHL-ploegmates ging vieren. "Dit is heel mooi. We zijn niet zo goed begonnen, maar hebben ons daarna goed herpakt. Het gebeurt niet vaak dat we winnen van Anderlecht, maar nu wel. Dat is goed, hè? We gaan alles geven en dan zullen we wel zien waar we eindigen."