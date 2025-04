Nummer 55 al: Celtic kroont zich voor 13e keer in laatste 14 jaar tot Schots landskampioen

Een puntje op bezoek bij Dundee United volstond al, maar Celtic veroverde zijn 55e landstitel in stijl. Het blikte - mét Rode Duivel Arne Engels in de basis - de thuisploeg in met 0-5. Om de dominantie in cijfers uit te drukken: Celitc heeft momenteel een doelsaldo van +80.

Voor Celtic is het al de 4e titel op een rij, de 13e in de laatste 14 seizoenen. Zo hebben ze de troon stilaan helemaal overgenomen van aartsrivaal Rangers, al delen ze nu het record met elk 55 titels.

Rangers, dat sinds 2021 wacht op een nieuwe titel, kon ook dit seizoen niet zijn voet naast Celtic zetten. Het kostte coach Philippe Clement in februari al zijn job.

Het kan zelfs nog mooier worden voor Celtic, want ze mogen nog dromen van hun 6e treble in 9 seizoenen. De League Cup en de landstitel hebben ze al op zak, volgende maand volgt nog de bekerfinale tegen Aberdeen.

Sinds 1985 (en de titel van Aberdeen) kreeg Schotland geen andere kampioen meer dan Celtic of Rangers.