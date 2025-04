Nicolas Jackson schenkt Chelsea 3 punten tegen Everton, Romeo Lavia viert mee met eerste basisplaats in 4 maanden

Een geslaagde namiddag voor Romeo Lavia en Chelsea. Onze landgenoot stond vandaag voor het eerst in 4 maanden aan de aftrap bij The Blues, die Everton met een simpele 1-0 over de knie legde. Een knap afstandsschot van spits Nicolas Jackson was voldoende om het verschil te maken. Romeo Lavia maakte bij zijn wederoptreden 65 minuten het mooie weer op het middenveld van The Blues. Hopelijk is de trein voor onze landgenoot nu (eindelijk) vertrokken.