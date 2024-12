Bashir Abdi geopereerd na breukje in voet: "Over 6 weken mag ik loopschoenen weer aandoen"

Bashir Abdi heeft een jaar met ups en downs achter de rug. Zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen in Parijs was uiteraard het hoogtepunt, maar hij eindigt het jaar zoals het begon: met een blessure.

"2024 was geen makkelijk jaar voor mij", schrijft Abdi op Instagram. "Het begon met een blessure (een stressfractuur aan het heiligbeen, red.) en eindigt met een operatie na een val waarbij ik mijn basis metatarsaal vijf heb gebroken."

"Donderdag 28 november ben ik onder het mes gegaan. Nu is het tijd om te herstellen, sterker terug te komen, en me optimaal voor te bereiden op de uitdagingen van volgend seizoen. Over zes weken mag ik eindelijk mijn loopschoenen weer aandoen", besluit hij.

Abdi liep begin november nog de marathon van New York, waarin hij 9e werd. Afgelopen zaterdag werd de Gentenaar voor de 5e keer verkozen tot Gouden Spike.