Abdi Nageeye plant zijn vlag in New York, fysieke hinder nekt Bashir Abdi (9e): "Ik sukkel nog altijd"

zo 3 november 2024 17:27

Bashir Abdi heeft zich niet in de kijker kunnen lopen in de marathon van New York. Onze landgenoot moest even voorbij halfweg passen. "Mijn vorm was er gewoon niet", reageerde hij al bij al tevreden ondanks fysieke kwaaltjes. De prestigieuze zege ging naar zijn maatje Abdi Nageeye. De Nederlander won een spannend gevecht in NY. Bij de vrouwen bezette Kenia het volledige podium.

Abdi en Abdi, sinds de Spelen van Tokio in 2021 is het helemaal een bromance voor het leven. De Nederlander Abdi Nageeye nam Bashir Abdi toen bij de hand, waarna de marathonlopers van de lage landen samen op het podium mochten stappen. Afgelopen zomer deed Abdi in Parijs nog beter met zilver, voor Nageeye werden de Spelen in de Franse hoofdstad een sof met een opgave. In New York, een van de Majors, kon hij zich revancheren. Nageeye maakte deel uit van een kopgroep van 3 en liep in het diepe slot weg van de Keniaan Evans Chebet, die op 6 seconden strandde. Voor Nageeye, 35 jaar, is het zijn eerste grote marathonzege. Hij werd er al eens 5e en 3e. Hij klokte af in 2u07'39". Chebet en Albert Korir liepen naar de 2e en 3e plaats, olympisch kampioen Tamirat Tola werd 4e. Bashir Abdi eindigde 3 minuten na de winnaar 9e in 2u10'39" bij zijn eerste deelname in NY. Bij de vrouwen was het Kenia boven dankzij Sheila Chepkirui. Ze snelde in het absolute slot weg van titelverdedigster en landgenote Hellen Obiri. Chepkirui finishte in 2u24’35” bij haar debuut in New York. Ze begon pas in 2022 met marathons te lopen. Met Vivian Cheruiyot kaapte Kenia alle podiumplaatsen weg.

Abdi Nageeye.

Heupbuiger speelt Abdi parten