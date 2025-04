Febe Jooris zet de volgende stap bij UAE: "Elisa Longo Borghini speechte dat ze vertrouwen had in ons"

Demi Vollering en Elisa Longo Borghini zijn afgelopen winter veranderd van ploeg, maar de meest opvallende Belgische transfer was misschien wel die van Febe Jooris. De 20-jarige youngster ruilde AG Insurance-Soudal voor de belofteploeg van UAE. “Er worden harde doelen gesteld, maar daar voel ik me goed bij.”

Na onder meer ook een sterke Baloise Ladies Tour vorig jaar, kwam ze in het vizier van UAE. “Ik had in de zomer al een goed gesprek met teammanager Cherie Pridham en voelde meteen dat ze in mijn potentieel geloofde.”

“Ik werd op voorhand gewaarschuwd dat daar vooral de Italiaanse cultuur heerste en dat die toch redelijk hard is. Maar dat valt best mee. Er worden duidelijke, redelijk harde doelen gesteld, maar daar voel ik me goed bij.”

Ik was in Nokere meteen wegkapitein. Toch een verantwoordelijkheid, maar ik was er blij mee.

“Zij kan wel wat in de klassiekers natuurlijk, ook hard werken als dat moet en daarnaast staat ze er altijd in de tijdritten. Dat hoop ik ook te kunnen.”

“Dan moet je het meeste in het oortje spreken, de ploeg mee leiden. Toch een verantwoordelijkheid, maar ik was er blij mee.”

Als 20-jarige en nog lid van het development team, de belofteploeg dus, krijgt Jooris ook veel vertrouwen. Zo was ze in Nokere meteen wegkapitein.

Dit voorjaar kwam er wel al best wat kritiek op het vrouwenwielrennen, waar het peloton soms te passief zou koersen. Dat heeft Jooris wel gestoord.

“Om te beginnen zie je van onze koersen vaak enkel de laatste 50 kilometer of minder, niet wat er daarvoor gebeurt. Als daarnaast de opdracht is je kopvrouw te beschermen, dan doe je dat ook."

"Want eerlijk, ik heb in een paar koersen wel gedacht: “Nu zou ik kunnen aanvallen”, maar dat ik me in de aanval ga leegrijden, daar heeft mijn ploeg niets aan.”

“Ik ontken niet dat het soms saai kan overkomen, maar dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt.”

“En het niveauverschil tussen de top en het middenveld is inderdaad nog groot. Maar de sport is in volle ontwikkeling en de commentaar dat we daarom niet verwonderd moeten zijn dat er minder interesse zou zijn, of dat er minder geïnvesteerd zou worden in uitzending van vrouwenwielrennen, vind ik niet terecht."