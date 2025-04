De licentiecommissie heeft slecht nieuws overgemaakt aan Lokeren-Temse. De tweedeklasser ontvangt geen 1A-licentie, al is de zaak daarmee nog niet afgerond. Op Daknam krijgen ze 3 dagen om in beroep te gaan. Die procedure werkt opschortend, waardoor Lokeren-Temse toch opgenomen kan worden in de kalender van de Promotion Play-offs als het zich daar vrijdagavond voor plaatst.