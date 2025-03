Zelfs zonder grote speerpunten wil België scoren op EK atletiek: "We moeten zeker met 3 medailles naar huis"

Geen Nafi Thiam, geen Noor Vidts en geen Alexander Doom. Zes medailles binnenslepen, net als op het EK indooratletiek van 2023, wordt de komende dagen dus een lastige klus voor ons land. Maar topsportcoördinator Rutger Smith ziet geen reden tot paniek. "Het is een toernooi dicht bij huis, iedereen heeft er zin in."

"Het is ook allemaal iets praktischer en er zijn geen excuses van lange reizen. Ik denk dat iedereen er zin in heeft. Voor mij mag het beginnen."

Voor het eerste startschot moet Smith wel nog wat geduld uitoefenen. Donderdagavond beginnen ze eraan. En er valt meteen ook een medaille te rapen op de 4x400 meter gemengd.

Maar 6 stuks eremetaal binnenhalen, net als in 2023? Dat lijkt een héél zware taak. Want Nafi Thiam slaat na een lastig olympisch jaar het indoorseizoen over, Noor Vidts wil binnenkort haar titel verdedigen op het WK indoor en Alexander Doom is nog niet helemaal fit na een lange blessure.

"Het gaat dus erg moeilijk worden", besefte Smith. "Dat zijn 3 medaillekandidaten die je al kan doorstrepen."

En ook de Belgian Cheetahs zijn er niet bij op het EK indoor. "Dat is spijtig. Er wordt gewerkt met rechtstreekse finales, dus er zijn slechts 6 ploegen. Het was zeer moeilijk om je te kwalificeren, maar dat hadden ze wel moeten doen."

"Het is een wake-upcall en er is intern over gepraat. Ik denk dus dat iedereen weer scherp staat richting het outdoorseizoen. Ook de World Relays komen eraan, daar moet opnieuw gepresteerd worden."