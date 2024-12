LIVE (13.45 uur): Krijgen we in Herentals opnieuw een strijd tussen Brand en Van Empel?

Fem van Empel weer oppermachtig?

Fem van Empel was vorig seizoen oppermachtig, en kon ook de zege in Herentals in de wacht slepen.

Dat ging toen wel een stuk minder vlot dan verwacht. Lucinda Brand maakte er een felle strijd van en werd toen tweede.

Krijgen we vandaag opnieuw een soortgelijk scenario, of moet de wereldkampioen deze keer een trapje (of twee) lager gaan staan?