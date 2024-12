Belgische wereldkampioenen Neuville, Wydaeghe en Vanthoor gehuldigd op FIA-gala

In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, heeft de Internationale Automobielfederatie FIA al zijn wereldkampioenen in de bloemetjes gezet. Voor Max Verstappen was dit gala als viervoudige F1-kampioen bijna routine, maar voor rallykampioen Thierry Neuville en endurance-winnaar Laurens Vanthoor is het de eerste keer dat ze in de prijzen vallen.

Ook Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe mochten een imposante trofee komen ophalen, uiteraard als wereldkampioenen rally.

"Ik heb hier vaak gestaan", mijmerde Neuville. "Maar nog nooit op de eerste plaats. Jarenlang heb ik op deze titel gejaagd."

"Dit voelt als een beloning voor al die jaren van hard werk. Het is ook een grote last die van onze schouders valt. Vanaf nu kunnen we er nog meer van genieten."



Als sluitstuk van het FIA-gala kreeg ook Max Verstappen zijn trofee als wereldkampioen Formule 1. Eerder die dag had hij de "straf" vervuld die hij had gekregen nadat hij gevloekt had op een persconferentie.



Verstappen sprak enkele Rwandese jongeren toe die dromen van een toekomst in de autosport. Die jongens en meisjes hadden ook een raceauto gebouwd, die Verstappen uittestte op een kartcircuit.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zag dat het goed was. "Eigenlijk zouden we veel meer rijders dit soort gemeenschapsdienst moeten laten doen."