Wordt Lucas Coenen de eerste Belgische wereldkampioen sinds 2007? "Als hij zich ook een keer kan sparen", antwoordt Joël Smets

zo 2 maart 2025 10:36

Voormalig wereldkampioen Joël Smets voorspelt een mooi seizoen voor de Belgen in het WK motorcross, dat vandaag begint in Argentinië. "In de MX2-klasse kunnen Liam Everts en Sacha Coenen meespelen voor de wereldtitel. Lucas Coenen kan dat ook in de MXGP-klasse", denkt hij. "Niet als topfavoriet, wel als underdog."

20 jaar na zijn afscheid als succesvol motorcrosser – hij werd 5 keer wereldkampioen – leidt Joël Smets het Red Bull-KTM team. Een renstal zonder Belgen, maar zijn hart blijft wel kloppen voor zijn landgenoten. En de jonge generatie Belgen laat de motoren harder en harder brullen. "Wij hebben de sportliefhebbers flink verwend in onze tijd", stelt Smets, "maar nu beschikken we weer over crossers die een woordje kunnen meepraten op het hoogste niveau." Smets begint met Sacha Coenen (18) en Liam Everts (21), allebei actief in de MX2-klasse (250 cc). "Zij kunnen meespelen voor de wereldtitel", denkt de voormalige Sportman van het Jaar. "

Liam Everts rijdt dit seizoen niet meer met 72, het nummer van zijn vader. Met 26 heeft hij nu een eigen nummer.

Kan Lucas Coenen doseren?

"En dat verwacht ik ook van Lucas Coenen in de MXGP", gaat Joël Smets voort. "Niet als topfavoriet, wel als underdog." Coenen is een raspaardje dat op zijn 18e al zijn stempel wil drukken in de koningsklasse, met zware 450 cc-motoren. "Daar schuilt het gevaar een beetje", weet Smets, die in zijn tijd nog met 500 en zelfs 650 cc croste. "Zo'n zware motor vraagt ervaring. Ervaring om regelmatig te presteren en dat is nog een vraagteken bij Lucas Coenen." "Het is normaal dat je op jonge leeftijd vol gas geeft, dat is een goede eigenschap, maar in een kampioenschap moet je jezelf en je motor ook kunnen sparen. Soms moet je doseren, strategisch rijden en op zekerheid spelen."

Ik zou het fijn vinden als we nog eens een Belgische wereldkampioen kunnen vieren. Joël Smets

Naast Lucas Coenen kan ook Jago Geerts meedraaien aan de top. "Het is afwachten hoe hij hersteld is van zijn blessure, maar in de loop van het seizoen zie ik hem meespelen voor de podiumplaatsen", stelt Joël Smets, die wil scoren met zijn eigen rijders, maar ook de Belgen het beste toewenst.

"Ik heb zelf geschiedenis geschreven als Belg en ik zou het fijn vinden als we nog eens een wereldkampioen kunnen vieren: in de MXGP- of in de MX2-klasse." Het zou de eerste zijn in bijna 20 jaar. In 2007 loste Steve Ramon Stefan Everts af als wereldkampioen.

Belgen in het WK motorcross klasse rijder motor MXGP Lucas Coenen KTM Jago Geerts Yamaha Brent Van doninck Honda MX2 Sacha Coenen KTM Liam Everts Husqvarna Nicolas Vennekens KTM